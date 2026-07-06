В Киевской области из-за российской атаки погиб человек, еще 10 ранены - ОВА
Киев • УНН
В Киевской области в результате массированной российской атаки погиб один человек, 10 получили ранения. Повреждены дома и предприятия в трех районах.
В результате массированной российской атаки на Киевскую область погиб один человек, еще 10 получили ранения. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, пишет УНН.
Детали
К сожалению, в результате очередной массированной российской атаки в Бучанском районе погиб человек. Искренние соболезнования родным и близким
По его словам, еще 10 жителей области получили травмы. Шестеро пострадавших с осколочными ранениями и переломами конечностей госпитализированы в местную больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Повреждены дома и предприятия
Последствия российской атаки зафиксированы в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры.
На местах работают все оперативные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов. Информация о масштабах разрушений уточняется.
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