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В Киеве завершили поисково-спасательные работы после удара РФ: 19 погибших, 61 раненый

Киев • УНН

 • 648 просмотра

В Киеве завершены поисково-спасательные работы в Подольском и Дарницком районах после массированного удара РФ. В результате атаки погибли 19 человек, в том числе один ребенок, пострадал 61 человек.

В Киеве завершили поисково-спасательные работы после удара РФ: 19 погибших, 61 раненый

В Киеве завершены поисково-спасательные работы в Подольском и Дарницком районах после очередного массированного удара РФ в ночь на 6 июля, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

В Киеве завершены поисково-спасательные работы на обеих локациях в Подольском и Дарницком районах. Далее здесь продолжаются аварийно-восстановительные работы

- сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что в результате российского массированного удара в ночь на 6 июля в столице всего погибли 19 человек, из них – 1 ребенок, еще 61 человек пострадал, среди которых 7 детей.

К ликвидации последствий атаки всего привлекались 394 спасателя и 95 единиц техники ГСЧС. Демонтированы аварийные конструкции и вывезено более 1,5 тыс. тонн строительного мусора, очищены строительные конструкции на общей площади около 305 кв. м.

Сейчас продолжается демонтаж отдельных аварийных конструкций зданий и вывоз строительного мусора.

Напомним

В Киеве спасатели всю ночь продолжали поисково-спасательные работы на двух локациях после очередного массированного удара РФ в ночь на 6 июля, которые в Дарницком районе завершили, в Подольском - утром еще продолжались.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев