Жилой дом в Шевченковском районе Киева подвергся ракетному удару рф, в результате которого был разрушен один подъезд и повреждены другие, а жители были эвакуированы.
В Киеве в результате ракетной атаки российских войск зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе, в результате чего один подъезд разрушен, другие - повреждены, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
"Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе. Повреждены подъезды. Один разрушен", - написал Кличко в Telegram.
По его словам, сейчас происходит эвакуация жителей
Ракетный удар рф по Киеву унес жизни 7 человек - КГВА8 июля 2024, 08:59 • 52690 просмотров