В Киеве в результате ракетной атаки российских войск зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе, в результате чего один подъезд разрушен, другие - повреждены, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

"Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе. Повреждены подъезды. Один разрушен", - написал Кличко в Telegram.

По его словам, сейчас происходит эвакуация жителей

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