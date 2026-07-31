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В Киеве введут пересадочный QR-билет на 90 минут с неограниченным количеством поездок

Киев • УНН

 • 5205 просмотра

С 1 августа в Киеве появится новый пересадочный QR-билет за 60 грн, который позволяет неограниченное количество пересадок в общественном транспорте в течение 90 минут. Билет будет действовать в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и фуникулере.

В Киеве введут пересадочный QR-билет на 90 минут с неограниченным количеством поездок

С 1 августа в Киеве станет доступным новый пересадочный QR-билет, который позволит пассажирам совершать неограниченное количество пересадок между разными видами общественного транспорта в течение 90 минут после первой валидации. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА), пишет УНН.

Детали

Отмечается, что новый билет будет действовать в метрополитене, автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере.

Его стоимость составит 60 грн. После приобретения проездной документ будет храниться в приложении в течение 15 дней, а 90-минутный срок начнется только после первого использования.

Во время действия билета пассажир сможет пересаживаться между разными видами транспорта без ограничений, повторно подтверждая проезд тем же QR-кодом в каждом транспортном средстве или на турникете метрополитена.

Приобрести пересадочный билет можно будет в приложении "Киев Цифровой" в разделе приобретения QR-билетов, выбрав категорию "Городской транспорт" и тип "Пересадочный". Также билеты будут доступны в специальных терминалах.

Правила пользования и проверки:

• во время проверки проезда пассажиру достаточно показать QR-билет контролеру;

• после сканирования система отобразит все валидации, осуществленные в пределах 90-минутного периода;

• новый пересадочный билет будет персональным, поэтому передать его другому человеку нельзя из-за особенностей использования для нескольких поездок.

Введение нового формата не меняет действующих правил стоимости QR-билетов.

Киев может стать самым дорогим городом Европы, если цены на проезд поднимут19.05.26, 18:18 • 6980 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Киевская городская государственная администрация
Киев