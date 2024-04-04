В Киеве водитель микроавтобуса незаконно перевозил 9 оленей, один из которых умер

В столице правоохранители задержали водителя за жестокое обращение с животными. Он в своем микроавтобусе незаконно перевозил десять млекопитающих оленей, один из которых в результате ненадлежащей транспортировки умер. Об этом в четверг сообщила полиция Киева, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вчера вечером, на одном из блокпостов в окрестностях Дарницкого района Киева полицейские остановили для проверки транспортное средство "Рено". Следовательно, в салоне микроавтобуса правоохранители обнаружили 9 млекопитающих оленей, один из которых, из-за ненадлежащей транспортировки умер.

Правоохранители установили, что 22-летний водитель микроавтобуса, без всяких разрешительных документов перевозил пятнистых оленей с Сумщины в Ривненскую область. Что дальше он планировал делать с животными выяснит следствие.

Животных изъяли и передали их специалистам зоопарка. Тушу мертвого оленя отправили на проведение соответствующих экспертиз для установления причины смерти.

Перевозчик задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Решается вопрос об объявлении водителю о подозрении. За совершенное ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

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