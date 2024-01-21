Топчутся по костям: полиция открыла производство из-за ужасных условий в приюте для животных на Киевщине

В социальных сетях распространяется видео из приюта для животных на Киевщине, на котором собаки топчутся по костям в вольере, который не пригоден для содержания животных. Правоохранители открыли производство из-за жестокого обращения с животными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области.

В полицию обратились граждане и сообщили о том, что в одном из приютов на Киевщине в ненадлежащих условиях содержат животных. Кроме того, полицейские во время мониторинга соцсетей обнаружили публикацию о возможном издевательстве над животными в том же приюте - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для документирования данного события.

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"Следователи Броварского управления полиции Киевской области открыли уголовное производство по факту жесткого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 УКУ). Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и проводят тщательную проверку", - отмечается в сообщении.

Контекст

Так, пользователь Руслана Конищева сообщала в Facebook, что речь идет о приюте DOG HELP UKRAINE, который расположен в селе Подлесье Броварского района. Она призвала к срочной огласке, ведь карды с видео шокируют.

На видео можно увидеть, что собаки топчутся по костям в вольере. Кроме того, утверждается, что якобы собаки голодают и вынуждены питаться трупами других животных.

DOG HELP UKRAINE отреагировали на обвинения и заявили, что в приюте сейчас действительно тяжелые времена.

"К сожалению большие проблемы с поставками кормов, написано более 20 запросов и помощи нет. Рабочие то пьют то еще что-то....И когда они в запое и не убрано и грязно и мы едем и убираем и кормим сами... Мы перебиваемся как можем !А именно - каркасы, кости, каши, фарш, тушки телят и коз с сопутствующих ферм когда есть корм то конечно корм то корм", - говорится в сообщении в Instagram.