Топчуться по кістках: поліція відкрила провадження через жахливі умови в притулку для тварин на Київщині
Київ • УНН
Розпочато розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами у притулку в Київській області після того, як у соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, що собаки перебувають у жахливих умовах.
У соціальних мережах шириться відео з притулку для тварин на Київщині, на якому собаки топчуться по кістках у вольєрі, який не придатний для утримання тварин. Правоохоронці відкрили провадження через жорстоке поводження з тваринами. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київської області.
До поліції звернулися громадяни та повідомили про те, що в одному із притулків на Київщині в неналежних умовах утримують тварин. Крім того, поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили публікацію про можливе знущання над тваринами в тому ж притулку
Зазначається, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група для документування даної події.
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"Слідчі Броварського управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження із тваринами (ч. 1 ст. 299 ККУ). Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини та проводять ретельну перевірку", - зазначається в повідомленні.
Контекст
Так, користувач Руслана Конищева повідомляла у Facebook, що йдеться про притулок DOG HELP UKRAINE, який розташований у селі Підлісся Броварського району. Вона закликала до термінового розголосу, адже карди з відео шокують.
На відео можна побачити, що собаки топчуться по кістках у вольєрі. Окрім того, стверджується, що нібито собаки голодують й змушені харчуватися трупами інших тварин.
DOG HELP UKRAINE відреагували на звинувачення та заявили, що в притулку зараз справді тяжкі часи.
"На жаль великі проблеми з постачання кормів, написано більше 20 запитів і допомоги немає. Робітники то п'ють то ще щось....І коли вони в запої й не прибрано і брудно і ми їдемо і прибираємо і годуємо самі… Ми перебиваємося як можемо !А саме - каркаси, кістки, каші, фарш, тушки телят і кіз з супутніх ферм коли є корм то звісно корм то корм", - йдеться в повідомленні в Instagram.