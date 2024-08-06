Во время ночной атаки врага в Деснянском районе Киева обломки ракеты повредили автостоянку. Возгораний и пострадавших не было, повреждений зданий не обнаружено.
Во время ночной атаки российских войск в Деснянском районе Киева из-за обломков ракеты повреждена автостоянка. Возгораний и пострадавших не было, повреждений зданий не обнаружено. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во вторник, пишет УНН.
Во время ночной атаки врага, в результате падения обломков ракеты, повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе столицы. Возгорания в результате падения не было. Пострадавших нет, поврежденных зданий не обнаружено
Нічна атака рф: у столиці не зафіксовано руйнувань, інформації про потерпілих не надходило6 августа 2024, 06:07 • 29063 просмотра