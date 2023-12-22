В Киеве установили отреставрированные кресты на купола Софийского собора

В Киеве рабочие с помощью кранов установили два отреставрированных креста на вершине куполов Софийского собора. Об этом сообщили в АР, передает УНН.

Детали

Семь золотых крестов на семи куполах культового собора собора поржавели. Чиновники сказали, что они нуждаются в срочной реставрации.

Последний крест на главном золотом куполе собора должны снять на следующей неделе. Ожидается, что он будет возвращен в в мае.

Собор, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится в самом центре Киева. Он не получил серьезных повреждений от бомбардировок украинской столицы Россией с момента ее полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, но время от времени на него попадали осколки от взрывов.

В сентябре Комитет всемирного наследия ООН включил собор в список мест, которые, по его мнению, находятся под угрозой.

Собор был построен, чтобы конкурировать с собором Святой Софии в Стамбуле. Памятник византийского искусства содержит самую большую коллекцию мозаик и фресок того периода. Его окружают монастырские здания 17 века. Это одно из главных туристических мест Киева.

На реставрацию кровли и золотых куполов Софийского собора планируют потратить до 80 миллионов: провели тендер