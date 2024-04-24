В Киеве уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см: подтоплений не зафиксировано - КГВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  17198 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  71330 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  91845 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  135543 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  156873 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153812 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153800 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122651 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  158078 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224796 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  168177 просмотра
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Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  209938 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  473660 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  391610 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  437770 просмотра

В Киеве уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см: подтоплений не зафиксировано - КГВА

В Киеве уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см, достигнув отметки 644 см над "0", но подтоплений в городе не зафиксировано.

Общество •   •  8022 просмотра
В Киеве уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см: подтоплений не зафиксировано - КГВА

В Одессе после утренней атаки рф обесточена часть Хаджибейского района - ДТЭК

Часть Хаджибейского района Одессы была обесточена после утренней атаки российской армии, энергетики работают над восстановлением электроснабжения до конца дня.

Война •   •  11180 просмотра
В Одессе после утренней атаки рф обесточена часть Хаджибейского района - ДТЭК

Собирал информацию об объектах ВСУ: задержан агент рф, который наводил российские ракеты на Одессу

В Одесской области задержали местного жителя, который помогал российской разведке, собирал информацию о расположении украинских военных объектов и средств противовоздушной обороны объектов и средств противовоздушной обороны, а также передавал персональные данные прокуроров и следователей СБУ в рф для возможного уничтожения с помощью ракетных ударов.

Криминал и ЧП •   •  9345 просмотра
Собирал информацию об объектах ВСУ: задержан агент рф, который наводил российские ракеты на Одессу

Более половины новостроек в Украине столкнулись с судами по земле - Опендатабот

Более половины (54%) строящихся в Украине жилых комплексов сталкиваются с земельными спорами, причем некоторые застройщики забывают возобновлять договоры аренды земли или начинают строительство без надлежащих разрешений.

Общество •   •  9237 просмотра
Более половины новостроек в Украине столкнулись с судами по земле - Опендатабот

ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлы", ракетной установке на юге Ливана после атаки на Израиль

Израильские ВВС нанесли удар по ракетной установке на юге Ливана вскоре после того, как она была использована для атаки на общину в Израиле, а также нанесли удар по военному комплексу "Хезболлы".

Новости Мира •   •  8788 просмотра
ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлы", ракетной установке на юге Ливана после атаки на Израиль

Спутниковые снимки подтверждают сильный пожар на нефтебазе в смоленской области рф

Масштабный пожар на нефтебазе в смоленской области россии вспыхнул после атаки БПЛА. Это подтверждают спутниковые снимки.

Новости Мира •   •  8319 просмотра
Спутниковые снимки подтверждают сильный пожар на нефтебазе в смоленской области рф

В Риге власти призвали граждан навести порядок в подвалах для создания укрытий

В Риге власти призвали граждан очистить подвалы и приспособить их в качестве укрытия для целей гражданской обороны.

Новости Мира •   •  9320 просмотра
В Риге власти призвали граждан навести порядок в подвалах для создания укрытий

еЧерга для автобусов: на 10 пунктах пропуска с Молдовой с сегодняшнего дня можно выбрать время пересечения границы

С сегодняшнего дня, 24 апреля, автобусы могут выбирать время пересечения границы на 10 пунктах пропуска с Молдовой в рамках сервиса электронной очереди.

Общество •   •  9342 просмотра
еЧерга для автобусов: на 10 пунктах пропуска с Молдовой с сегодняшнего дня можно выбрать время пересечения границы

Трамп получил бонус в 1,2 млрд долл. на акциях

Трамп получил право на дополнительные 1,2 миллиарда долларов от Trump Media &amp; Technology Group после того, как цена акций компании продержалась выше 17,50 долларов в течение необходимого периода.

Новости Мира •   •  9211 просмотра
Трамп получил бонус в 1,2 млрд долл. на акциях

В рф говорят об атаке 8 БпЛА по объектам в смоленской и липецкой областях

россия заявляет, что 8 беспилотников атаковали цели в смоленской и липецкой областях, вызвав пожары на объектах топливно-энергетического комплекса, о жертвах не сообщается.

Новости Мира •   •  9542 просмотра
В рф говорят об атаке 8 БпЛА по объектам в смоленской и липецкой областях