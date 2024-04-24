В Киеве уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см: подтоплений не зафиксировано - КГВА

Нынешнее половодье в столице обновило свой рекордный уровень. За последние сутки вода в Днепре в пределах Киева поднялась еще на 8 см. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

Как отмечается, по состоянию на 24.04.2014, уровень воды составляет 644 см над "0" поста. Температура воды - 12 градусов С.

Уровень опасности гидрологических явлений - І (желтый).

Однако в настоящее время половодье Киеву угрозы не несет. Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается, - говорится в сообщении.

Напомним

В начале апреля уровень воды в Днепре в Киеве достиг самой низкой отметки с начала весны - 492 см, опустившись на 40 см за сутки.

Из-за весеннего половодья в Черкасской области возможно подтопление территорий вблизи Кременчугского водохранилища - ОВА