Эксклюзив
07:00 • 1450 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
17 ноября, 16:21 • 21884 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 43002 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 36645 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 37216 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 33212 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 24306 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 60393 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 26753 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 20171 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
В Киеве стартовала продажа третьей очереди ЖК Nordica Residence от РИЕЛ

Киев • УНН

 • 144 просмотра

В Киеве стартовала продажа третьей очереди жилого комплекса бизнес-класса Nordica Residence от девелопера РИЕЛ. Проект реализуется на Печерске и предусматривает создание современного городского пространства с комплексным благоустройством и продуманной внутренней инфраструктурой.

В Киеве стартовала продажа третьей очереди ЖК Nordica Residence от РИЕЛ

Реализация происходит поэтапно: первая очередь комплекса уже введена в эксплуатацию.

Nordica Residence возводится в локации нижнего Печерска — на Железнодорожном шоссе, 45А. Место отличается сочетанием спокойного окружения, зеленых зон и развитой инфраструктуры поблизости, что повышает комфорт повседневной жизни жителей.

Концепция проекта включает ряд решений, ориентированных на приватность, удобство и безопасность. Территория комплекса будет закрытой, с системой видеонаблюдения и контролем доступа. Внутренний двор спроектирован как пространство без автомобилей. Для резидентов предусмотрена лаунж-комната для работы и встреч, а также терраса на крыше с панорамными видами на Печерские холмы. На территории будет работать частный детский сад полного дня. Кроме того, предусмотрен подземный паркинг с автоматической системой контроля доступа.

В квартирах и помещениях будет устанавливаться стартовый комплект системы Smart Home от Ajax с возможностью расширения функциональности.

Продажа третьей очереди позволяет выбрать помещение из обновленной линейки планировок. Готовность объекта запланирована на второй квартал 2028 года. На этапе старта доступны специальные условия инвестирования.

Планировки и детали проекта доступны по ссылке.

Дополнительную информацию по приобретению можно получить в отделе продаж РИЕЛ по адресу: г. Киев, Днепровская набережная, 17К, или по телефону +38 073 298 41 19.

Лилия Подоляк

