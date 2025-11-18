В Киеве стартовала продажа третьей очереди ЖК Nordica Residence от РИЕЛ

Реализация происходит поэтапно: первая очередь комплекса уже введена в эксплуатацию.

Nordica Residence возводится в локации нижнего Печерска — на Железнодорожном шоссе, 45А. Место отличается сочетанием спокойного окружения, зеленых зон и развитой инфраструктуры поблизости, что повышает комфорт повседневной жизни жителей.

Концепция проекта включает ряд решений, ориентированных на приватность, удобство и безопасность. Территория комплекса будет закрытой, с системой видеонаблюдения и контролем доступа. Внутренний двор спроектирован как пространство без автомобилей. Для резидентов предусмотрена лаунж-комната для работы и встреч, а также терраса на крыше с панорамными видами на Печерские холмы. На территории будет работать частный детский сад полного дня. Кроме того, предусмотрен подземный паркинг с автоматической системой контроля доступа.

В квартирах и помещениях будет устанавливаться стартовый комплект системы Smart Home от Ajax с возможностью расширения функциональности.

Продажа третьей очереди позволяет выбрать помещение из обновленной линейки планировок. Готовность объекта запланирована на второй квартал 2028 года. На этапе старта доступны специальные условия инвестирования.

Планировки и детали проекта доступны по ссылке.

Дополнительную информацию по приобретению можно получить в отделе продаж РИЕЛ по адресу: г. Киев, Днепровская набережная, 17К, или по телефону +38 073 298 41 19.