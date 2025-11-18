У Києві стартував продаж третьої черги ЖК Nordica Residence від РІЕЛ

$42.070.02
Ексклюзив
07:00 • 4816 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
17 листопада, 16:21 • 25739 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 45841 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 39415 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 39454 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 34149 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25094 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 63125 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26938 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 20234 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
Популярнi новини
У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною18 листопада, 01:39 • 23515 перегляди
Європейські звички для здоров'я, які варто перейняти18 листопада, 01:59 • 15119 перегляди
Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова18 листопада, 02:25 • 8152 перегляди
Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск03:19 • 7098 перегляди
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб05:44 • 10215 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 63105 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 94821 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 87049 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 144334 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 121491 перегляди
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 25070 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 33993 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 34223 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 27595 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 46679 перегляди
У Києві стартував продаж третьої черги ЖК Nordica Residence від РІЕЛ

Київ • УНН

 • 580 перегляди

У Києві стартував продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Nordica Residence від девелопера РІЕЛ. Проєкт реалізується на Печерську та передбачає створення сучасного міського простору з комплексним благоустроєм та продуманою внутрішньою інфраструктурою.

У Києві стартував продаж третьої черги ЖК Nordica Residence від РІЕЛ

Реалізація відбувається поетапно: перша черга комплексу вже введена в експлуатацію.

Nordica Residence зводиться у локації нижнього Печерська — на Залізничному шосе, 45А. Місце вирізняється поєднанням спокійного оточення, зелених зон та розвиненої інфраструктури поблизу, що підвищує комфорт щоденного життя мешканців.

Концепція проєкту включає низку рішень, орієнтованих на приватність, зручність і безпеку. Територія комплексу буде закритою, з системою відеоспостереження та контролем доступу. Внутрішній двір спроєктований як простір без автомобілів. Для резидентів передбачено лаунж-кімнату для роботи та зустрічей, а також терасу на даху з панорамними видами на Печерські пагорби. На території працюватиме приватний дитячий садок повного дня. Крім того, передбачений підземний паркінг з автоматичною системою контролю доступу.

У квартирах та помешканнях встановлюватиметься стартовий комплект системи Smart Home від Ajax із можливістю розширення функціональності.

Продаж третьої черги дозволяє обрати помешкання з оновленої лінійки планувань. Готовність об’єкта запланована на другий квартал 2028 року. На етапі старту доступні спеціальні умови інвестування.

Планування та деталі проєкту доступні за посиланням.

Додаткову інформацію щодо придбання можна отримати у відділі продажу РІЕЛ за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 17К, або за телефоном +38 073 298 41 19.

Лілія Подоляк

