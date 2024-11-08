В Киеве состоялся SBC Summit Ukraine: как украинский спорт развивается во время войны

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6 ноября около 600 участников посетили вторую Всеукраинскую конференцию по спортивному маркетингу, организованную Sport&Business Club.

6 ноября около 600 участников посетили вторую Всеукраинскую конференцию по спортивному маркетингу, организованную Sport&Business Club. Более 40 украинских экспертов, среди которых руководители спортивных организаций, представители нишевых бизнесов, СМИ, известные спортсмены и лидеры мнений, поделились историями успешных проектов и опытом в индустрии. Премиум-партнером мероприятия выступил лицензионный букмекер GGBET.

В течение дня состоялось 7 панельных дискуссий и более 10 персональных выступлений. Участники обсуждали вызовы украинского спорта во время войны, взаимодействие брендов и спортивных организаций, развитие медийности спортсменов вне спорта, селебрити-маркетинг, а также роль спортивных медиа. 

Внимание досталось не только классическому спорту, но и киберспорту. На панельной дискуссии «Как спорт и киберспорт позволяют стремительно достичь результатов на новом рынке», в частности, были рассмотрены совместные спецпроекты GGBET с самой успешной украинской киберспортивной организацией NAVI. Также в рамках панели не обошлось без разбора громких спортивных кейсов бренда совместно с популярными стриминговыми платформами MEGOGO и Setanta Sports. 

CEO GGBET Сергей Мищенко отметил, что подобные мероприятия позволяют «держать руку на пульсе изменений»: «Украинский спортивный маркетинг - это динамичное, конкурентное направление, где есть место для коллабораций и креатива. Именно здесь рождаются проекты и партнерства, которые запоминаются и монетизируются. Надеюсь, нам удалось вдохновить участников саммита и на примере пути GGBET показать, что сотрудничество с другими игроками рынка - это win-win для всех».

CEO Sport&Business Club Алексей Брага также подчеркнул значение события: «Саммит - это уникальная платформа для взаимодействия между представителями спорта, бизнеса и медиа. На этот раз нам удалось объединить рынок и плодотворно подискутировать над форматами и перспективами его развития».

Следующий SBC Summit Ukraine организаторы планируют уже весной 2025 года.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спорт
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