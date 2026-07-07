В Киеве шестые сутки ликвидируют загрязнение озера Кирилловского нефтепродуктами после обстрела рф

В Киеве уже шестые сутки спасатели непрерывно работают на озере Кирилловском, ликвидируя масштабное загрязнение водоема нефтепродуктами, произошедшее в результате российского обстрела в ночь на 2 июля. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Сейчас площадь загрязнения поверхности воды составляет 20 600 кв. м, толщина пленки загрязняющего вещества – до 2 см. Чтобы не допустить дальнейшего распространения нефтепродуктов, спасатели развернули 550 м боновых заграждений постоянной плавучести и 70 м сорбционных бонов. Всего подразделения ГСЧС уже использовали 720 м сорбционных бонов - говорится в сообщении.

Также перекрыт коллектор между озерами Кирилловское и Иорданское, чтобы загрязнение не распространялось дальше.

Всего по состоянию на 7 июля удалось собрать 133 куб. м нефтепродуктов, из них 18 куб. м – только за сегодня.

На месте работают 55 спасателей, 18 единиц техники, 2 лодки и 3 прицепа. Помогают также научно-педагогические работники Национального университета гражданской защиты Украины и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.

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