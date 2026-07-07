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В Киеве разоблачили женщину, которую подозревают в изготовлении поддельных медицинских справок для получения отсрочки от службы

Киев • УНН

 • 1400 просмотра

23-летняя киевлянка изготавливала поддельные медицинские документы о болезнях родственников для получения отсрочки. Услугами воспользовались как минимум семеро клиентов.

В Киеве разоблачили женщину, которую подозревают в изготовлении поддельных медицинских справок для получения отсрочки от службы

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении девушке, которую подозревают в изготовлении поддельных медицинских документов для семей военнообязанных. На основании таких справок мужчины оформляли отсрочку от прохождения военной службы по уходу за "тяжелобольными" родственниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

По информации прокуратуры, 23-летней жительнице Киева сообщено о подозрении в совершении действий, направленных на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

"Установлено, что подозреваемая, находясь в сговоре с другими лицами, изготавливала для военнообязанных поддельные документы о состоянии здоровья их родных.

В поддельных справках указывалось, что члены семьи военнообязанных из-за тяжелых болезней не способны самостоятельно передвигаться и нуждаются в непрофессиональном уходе.

На основании таких документов мужчины оформляли себе отсрочку от прохождения службы как лица, осуществляющие уход за родственниками", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным правоохранителей, такими услугами воспользовались как минимум семеро клиентов, а предоставление фейковых документов рекламировали через ТГ-каналы.

Готовые документы заказчикам отправляли по почте.

"Во время обысков у подозреваемой изъяли бланки медицинских справок с печатями, медицинские книжки, десятки печатей и штампов, а также уже заполненные медицинские документы", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к изготовлению поддельных документов, которые позволяли мужчинам избежать военной службы.

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