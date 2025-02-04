В Киеве после ночной атаки рф есть повреждения в медучреждении - мэр

В результате ночной атаки рф в Киеве повреждено одно окно в амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи Печерского района, пострадавших нет, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Также в амбулатории ЦПМСД Печерского района, рядом с недостроем, куда упали обломки, повреждено 1 окно. Никто не пострадал - написал Кличко

Дополнение

Ранее Кличко сообщил, что в Печерском районе Киева нашли обломки дрона на нескольких этажах 18-этажного недостроя. По словам Кличко, разрушений и пострадавших нет, пожара не было.