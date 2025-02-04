В Киеве после ночной атаки рф есть повреждения в медучреждении - мэр
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф в Печерском районе Киева повреждено одно окно амбулатории ЦПМСД. Обломки дрона упали на нескольких этажах 18-этажного недостроя, пострадавших нет.
В результате ночной атаки рф в Киеве повреждено одно окно в амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи Печерского района, пострадавших нет, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
Также в амбулатории ЦПМСД Печерского района, рядом с недостроем, куда упали обломки, повреждено 1 окно. Никто не пострадал
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Ранее Кличко сообщил, что в Печерском районе Киева нашли обломки дрона на нескольких этажах 18-этажного недостроя. По словам Кличко, разрушений и пострадавших нет, пожара не было.