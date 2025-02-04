У Києві після нічної атаки рф є пошкодження у медзакладі - мер
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф у Печерському районі Києва пошкоджено одне вікно амбулаторії ЦПМСД. Уламки дрона впали на кількох поверхах 18-поверхової недобудови, постраждалих немає.
Внаслідок нічної атаки рф у Києві пошкоджено одне вікно в амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району, постраждалих немає, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
Також в амбулаторії ЦПМСД Печерського району, поруч з недобудовою, куди впали уламки, пошкоджене 1 вікно. Ніхто не постраждав
Доповнення
Раніше Кличко повідомив, що у Печерському районі Києва знайшли уламки дрона на кількох поверхах 18-поверхової недобудови. За словами Кличка, руйнувань та постраждалих немає, пожежі не було.