В Киеве мошенники украли у трех пенсионеров более 8 млн гривен под видом "проверки" СБУ

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FREYJA как новое измерение безопасности Украины и Европы: что изменит Антибаллистическая коалиция

В Украине аграрии во всех областях начали жатву

Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам

Экс-командира 155-й бригады Лучанова отправили под стражу на два месяца

Суд над экс-комбригом Лучановым - фигурант не признает себя виновным в убийстве гражданских

Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование

Эксклюзив

С какими патологиями все чаще сталкиваются беременные и как их предотвратить

МИД подтвердил ранение двух украинцев в результате иранских ударов по танкерам

ЕС открывает еще один переговорный кластер по вступлению Украины