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В Киеве мошенники украли у трех пенсионеров более 8 млн гривен под видом "проверки" СБУ

Киев • УНН

 • 1530 просмотра

В Киеве трое пенсионеров передали мошенникам более 8 миллионов гривен, которые выдавали себя за сотрудников СБУ. Курьерами оказались двое мужчин в возрасте 23 и 31 год.

В Киеве мошенники украли у трех пенсионеров более 8 млн гривен под видом "проверки" СБУ
Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве трое пенсионеров передали все свои сбережения на общую сумму более 8 миллионов гривен мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

По имеющимся данным, в Днепровском районе 86-летнему мужчине позвонили неизвестные и сообщили, что его якобы подозревает СБУ в государственной измене и финансировании страны-агрессора, поэтому он должен передать все свои сбережения и написать собственноручно заявление о передаче средств для проверки и "декларирования".

Псевдоправоохранителю мужчина отдал 63300 долларов США и 48120 евро. Деньги после проверки обещал вернуть. Установлено, что полученные сбережения пенсионера подозреваемый через обмен валют перевел на криптосчет неизвестных ему лиц

- говорится в сообщении.

В то же время, в Соломенском районе по похожей схеме обманули 77-летнего мужчину. После проведения "обыска" через видеосвязь мошенники убедили его передать "на проверку" более 13 тысяч долларов США, 29 тысяч евро и 60 тысяч гривен. Общая сумма ущерба превысила 2,1 миллиона гривен.

Кроме того, по аналогичной схеме мошенники обманули 70-летнюю женщину. По материалам следствия, представившись сотрудником спецслужбы, у нее через курьера взяли на проверку 14 000 долларов и 144 000 гривен.

Сейчас установлено, что во всех трех случаях курьерами были 23-летний и 31-летний мужчины

- говорится в сообщении.

Напомним

Национальная полиция Украины предупреждает, что телефонное мошенничество остается распространенным способом выманивания данных и денег. Мошенники могут представляться работниками банка, мобильного оператора или государственного учреждения.

Алла Киосак

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