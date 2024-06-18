В Киеве количество многоэтажек, где не отключали "свет" во время действия графиков, уменьшилось втрое - ДТЭК

В столице втрое уменьшилось количество многоэтажек, которые подключены к линиям критической инфраструктуры и не отключаются во время действия графиков. Сейчас таких домов 510, но в октябре 2022 года их было 1497. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

"В столице втрое уменьшилось количество многоэтажек, которые подключены к линиям критической инфраструктуры и не отключаются во время действия графиков. В октябре 2022 года таких домов было 1497 или 12% от общего количества. Сейчас их только 510 или 4%", - сообщили в ДТЭК.

В ДТЭК отметили, что работают с местными властями, чтобы отключения были максимально справедливыми для всех.

Напомним

Завтра в Украине целый день будут действовать графики почасовых отключений.