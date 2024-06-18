В Україні завтра весь день діятимуть графіки відключень
Київ • УНН
У зв'язку зі збільшенням споживання електроенергії, спричиненим спекотною погодою, 19 червня протягом 24 годин по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, окрім об'єктів критичної інфраструктури.
Завтра в Україні цілий день будуть діяти графіки погодинних відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 19 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00.00 до 24.00. Причина – прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду
У компанії також додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Маємо звикнути, бо вони будуть з нами впродовж року: гендиректор YASNO про графіки відключень18.06.24, 16:29 • 16140 переглядiв