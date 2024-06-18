Киев • УНН
В связи с увеличением потребления электроэнергии, вызванным жаркой погодой, 19 июня в течение 24 часов по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, кроме объектов критической инфраструктуры.
Завтра в Украине целый день будут действовать графики почасовых отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 19 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00.00 до 24.00. Причина - прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды
В компании также добавили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.
Должны привыкнуть, потому что они будут с нами в течение года: гендиректор YASNO о графиках отключений18 июня 2024, 13:29 • 10101 просмотр