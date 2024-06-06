В Киеве из-за проезда транспорта поврежден путепровод на пересечении Берестейского проспекта и Кольцевой, на движение не повлияло

"Мы не санкционируем удары по москве": Байден об использовании оружия США для ударов по территории рф

На фоне информации о том, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф, Джо Байден заявил, что Белый дом никогда не санкционирует ударов по Москве или кремлю.