В Киеве из-за проезда транспорта поврежден путепровод на пересечении Берестейского проспекта и Кольцевой, на движение не повлияло
Киев • УНН
В Киеве из-за проезда негабаритного автомобиля поврежден путепровод на пересечении Берестейского проспекта, кольцевой дороги и проспекта Академика Палладина, движение по-прежнему осуществляется в обычном режиме, пока специалисты работают над устранением повреждений
В Киеве из-за проезда негабаритного автомобиля поврежден путепровод на пересечении Берестейского проспекта, Кольцевой дороги и проспекта Академика Палладина, движение по-прежнему осуществляется в обычном режиме, специалисты работают над устранением повреждений, сообщил в четверг Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, пишет УНН.
Вследствие проезда негабаритного автотранспорта под путепроводом на пересечении просп. Берестейского с Кольцевой дорогой и просп. Академика Палладина повреждены балки пролетного строения. Движение транспорта по участку осуществляется в обычном режиме. Сейчас специалисты ликвидируют последствия повреждений
КП "Киевавтопровод", как указано, обратилось в правоохранительные органы относительно факта повреждения элементов путепровода.
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