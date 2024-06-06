У Києві через проїзд транспорту пошкоджено шляхопровід на перетині Берестейського проспекту та Кільцевої, на рух не вплинуло
Київ • УНН
У Києві через проїзд негабаритного автомобіля пошкоджено шляхопровід на перетині Берестейського проспекту, Кільцевої дороги та проспекту Академіка Палладіна, рух як і раніше здійснюється в звичайному режимі, поки фахівці працюють над усуненням пошкоджень
У Києві через проїзд негабаритного автомобіля пошкоджено шляхопровід на перетині Берестейського проспекту, Кільцевої дороги та проспекту Академіка Палладіна, рух як і раніше здійснюється в звичайному режимі, поки фахівці працюють над усуненням пошкоджень, повідомив у четвер Департамент транспортної інфраструктури КМДА, пише УНН.
Внаслідок проїзду негабаритного автотранспорту під шляхопроводом на перетині просп. Берестейського з Кільцевою дорогою та просп. Академіка Палладіна пошкоджені балки прогонової будови. Рух транспорту ділянкою здійснюється в звичайному режимі. Наразі фахівці ліквідовують наслідки пошкоджень
КП "Київавтошляхміст", як вказано, звернулося до правоохоронних органів щодо факту пошкодження елементів шляхопроводу.