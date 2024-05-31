В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  105421 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  133695 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

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Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116029 просмотра

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29 мая 2024, 10:01  •  121006 просмотра

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Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

29 мая 2024, 11:15  •  168618 просмотра

В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

По данным Киевской городской военной администрации, в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Война •   •  10394 просмотра
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен попросить союзников выделять около 40 миллиардов евро в год на долгосрочную военную помощь Украине.

Новости Мира •   •  10013 просмотра
Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

Нефтебаза в краснодарском крае рф загорелась после атаки беспилотника, в результате чего были повреждены три цистерны с нефтепродуктами и пострадали сотрудники.

Война •   •  10648 просмотра
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

В Киевской области работает противовоздушная оборона

Согласно сообщениям Киевской областной военной администрации, в Киевской области работает противовоздушная оборона.

Война •   •  10965 просмотра
В Киевской области работает противовоздушная оборона

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве, Украина, была объявлена воздушная тревога, и жителей призвали немедленно искать укрытие из-за потенциальной угрозы.

Война •   •  10845 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

Смертоносный ракетный удар по Харькову: детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры

Пять вражеских ракет попали в жилые и коммерческие объекты в Харькове, в результате чего погибли 3 человека и 23 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

Война •   •  10382 просмотра
Смертоносный ракетный удар по Харькову: детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры

Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области

По данным ВС Украины, вражеский беспилотник из Кировоградской области движется на север в направлении Киевской области.

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Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области

В захваченной Керчи прогремели взрывы

Взрывы прогремели во временно оккупированном рф городе Керчь.

Война •   •  13878 просмотра
В захваченной Керчи прогремели взрывы

Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях

В течение дня противник нанес многочисленные ракетные, авиационные и беспилотные удары по территории Украины, в то время как украинские войска отразили несколько вражеских атак на нескольких фронтах.

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Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях

В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения

В результате обстрела рф жилого дома в Харькове погибли 3 человека и 16 получили ранения, в том числе врач скорой помощи и дети.

Общество •   •  10200 просмотра
В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения