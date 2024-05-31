В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях

В течение дня противник нанес многочисленные ракетные, авиационные и беспилотные удары по территории Украины, в то время как украинские войска отразили несколько вражеских атак на нескольких фронтах.