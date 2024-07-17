В Киеве произошло ДТП на улице Драгоманова, движение транспорта затруднено, сообщили в патрульной полиции столицы, пишет УНН.

Детали

"В связи с ДТП на улице Драгоманова, движение транспорта затруднено в обоих направлениях", - сообщили патрульные в Telegram.

На обнародованном патрульными фото с места происшествия видно разбитую маршрутку. Также на месте - "скорая".

Водителей призвали учесть информацию об осложненном движении при планировании маршрута поездки.

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