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Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals
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Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
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В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт
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Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)
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Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей
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НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
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россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин
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