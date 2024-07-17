Автобус и грузовик столкнулись во Львовской области: четверо погибших, 7 травмированных

Во Львовской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса, четыре человека погибли, семь травмированных, в том числе четырехлетний мальчик, сообщили в ГУ НП и ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.

Детали

ДТП, по данным полиции, произошло сегодня, 17 июля, около 10:10 на автодороге "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов" в пределах села Давыдов Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись маршрутный автобус "БАЗ" сообщением "Львов-Вибрановка" и автопоезд "МАН".

"В результате столкновения погибли водитель автопоезда и трое пассажиров автобуса. Водитель автобуса и шестеро пассажиров маршрутки, среди которых четырехлетний мальчик, получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Сейчас медики уточняют их диагнозы", - сообщили в полиции.

Открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Сообщается, что на месте происшествия работают также чрезвычайники.

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