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В Киеве демонтируют памятник Щорсу, из-за чего может быть ограничено движение по бульвару Тараса Шевченко - КГГА

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 07:57  •  17871 просмотра

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В Киеве начался демонтаж памятника большевистскому деятелю Николаю Щорсу, что может привести к перекрытию движения транспорта на бульваре Тараса Шевченко. Демонтированный памятник будет перенесен в Государственный музей авиации.

В  столице начали демонтаж памятника большевистскому деятелю Николаю Щорсу. Из-за этого возможно перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко. Об этом утром сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко. 

- предупредили в КГГА.

Детали

Демонтаж советского памятника коммунальные службы начали около 7 утра.

С монумента советскому деятелю, который расположен в центре Киева, перед этим был снят охранный статус, - отметили в КГГА.

После демонтажа монумент передадут на хранение в Государственный музей авиации Украины им.

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Справочно

Щорс Николай Александрович - один из военных вождей большевиков во время советско-украинской войны. В 1930-х гг. образ Щорса начала активно использовать советская пропаганда, в том числе и устанавливать лидеру большевиков памятники по всей территории тогдашней СССР.

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Напомним

10 ноября Правительство приняло решение об изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников русскому писателю Александру Пушкину, большевистскому предводителю Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям. Таким образом

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
У Києві демонтують пам'ятник Щорсу, через що може бути обмежено рух бульваром Тараса Шевченка – КМДА
Kyiv dismantles monument to Shchors, which may result in traffic restrictions on Taras Shevchenko Boulevard - KCIA
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