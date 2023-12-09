В Киеве демонтируют памятник Щорсу, из-за чего может быть ограничено движение по бульвару Тараса Шевченко - КГГА

В столице начали демонтаж памятника большевистскому деятелю Николаю Щорсу. Из-за этого возможно перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко. Об этом утром сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко. - предупредили в КГГА.

Детали

Демонтаж советского памятника коммунальные службы начали около 7 утра.

С монумента советскому деятелю, который расположен в центре Киева, перед этим был снят охранный статус, - отметили в КГГА.

После демонтажа монумент передадут на хранение в Государственный музей авиации Украины им.

Справочно

Щорс Николай Александрович - один из военных вождей большевиков во время советско-украинской войны. В 1930-х гг. образ Щорса начала активно использовать советская пропаганда, в том числе и устанавливать лидеру большевиков памятники по всей территории тогдашней СССР.

Напомним

10 ноября Правительство приняло решение об изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников русскому писателю Александру Пушкину, большевистскому предводителю Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям. Таким образом