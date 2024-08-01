В Киеве будут судить женщину, которая на праздновании дня рождения убила именинника, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. На улице в Оболонском районе во время реанимационных мероприятий скончался гражданин с ножевым ранением.

На месте правоохранители выяснили, что во время празднования дня рождения между мужчиной и гостьей развязалась ссора. "В ходе конфликта 56-летняя местная жительница ударила 66-летнего именинника ножом в шею, после чего убежала. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Личность подозреваемой установили. Женщину задержали и сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 115 УКУ - умышленное убийство.

"Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Фигурантка находится под стражей, ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - отметили в полиции.

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