В Хмельницком районе во время ночной атаки рф работала ПВО

В Хмельницкой области во время атаки дронами российских войск в ночь на 7 декабря работали силы ПВО в Хмельницком районе, обошлось без пострадавших или повреждения инфраструктуры. Об этом сообщил в четверг первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, пишет УНН.

Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на это время сообщений о пострадавших или повреждения инфраструктуры нет. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельницкой областью! - написал Тюрин в Facebook.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов".