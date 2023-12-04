В Хмельницкой области задержан чиновник, который заказал избиение старосты села
Киев • УНН
В Хмельницкой области задержали чиновника, который искал людей согласных избить старосту соседнего села, за денежное вознаграждение в 2500 тысяч долларов.
В Хмельницкой области правоохранители задержали чиновника, который заказал избиение старосты села из соседней области. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Хмельницкой области, передает УНН.
Детали
Правоохранители получили оперативную информацию о том, что 49-летний чиновник одного из органов местного самоуправления определенное время подыскивает лицо, которое могло бы покалечить старосту села из соседней области, с которым у него были длительные неприязненные отношения.
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В ведомстве рассказали, что правоохранители сымитировали заказное преступление, чтобы задержать злоумышленника.
Заказчика задержали сразу после передачи основной суммы в размере 2 тысяч долларов США "исполнителю" (задаток в 500 долларов США он получил заранее). Сейчас следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже объявили задержанному подозрение по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 121 (Приготовление к нанесению умышленных тяжких телесных повреждений, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины
Дополнение
На период расследования суд взял фигуранта под стражу с возможностью внесения залога.
Отмечается, что Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУНП в Хмельницкой области при оперативном сопровождении работников уголовного розыска ГУНП в области.
Напомним
На Сумщине правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который находясь в следственном изоляторе организовал наркотрафик
В Хмельницкой области задержан чиновник, который заказал избиение старосты села
В Хмельницкой области задержали чиновника, который искал людей согласных избить старосту соседнего села, за денежное вознаграждение в 2500 тысяч долларов.
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