В Хмельницкой области взрывотехники обезвредили полутонную боеголовку сбитой ракеты "Искандер"

Взрывотехники полиции Хмельницкой области обезвредили в Шепетовском районе почти полтонны взрывчатки с вражеской ракеты "Искандер М", которая не сдетонировала. Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН.

На днях полицейские взрывотехники обезвредили боевую часть ракеты "Искандер М", которая содержит почти полтонны взрывчатого вещества. Вражеский снаряд в Шепетовском районе сбили силы ПВО во время противостояния очередной атаке страны-агрессора. Ее опасная часть не сдетонировала и упала неподалеку от одного из сел Полонской тергромады, что представляло значительную опасность для местных жителей. - говорится в сообщении.

Детали

Работники полиции обезвредили снаряд прямо на месте падения.

Всего с начала полномасштабного вторжения специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Хмельницкой области осуществили уже более 250 выездов с целью обезвреживания остатков ракет и беспилотников, которыми враг атакует Хмельнитчину.

Напомним,

Вражеская ракета была обнаружена в лесу неподалеку от одного из сел на Сумщине. Во время падения она не взорвалась, но получила повреждения корпуса и потеряла двигатель. Взрывотехники вывезли и уничтожили ее.