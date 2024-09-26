В Хмельницкой области враг совершил ракетные атаки на инфраструктуру, сбито 5 «шахедов»

В Хмельницкой области сбили ночью три вражеских ударных дрона типа «Shahed». Впоследствии уничтожено еще 2 «шахэда», было повреждено хозяйственное здание. Враг также совершил ракетные атаки на объекты инфраструктуры в регионе, но пострадавших и разрушений нет, сообщил в четверг председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

Детали

Утром председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщал, что «сегодня ночью, во время воздушной тревоги, силы ПВО сбили 3 БпЛА типа Шахед». По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Еще 2 Шахеды сбили наши силы ПВО во время воздушной тревоги. По информации на этот час, обращений о травмированных или погибших не поступало. Вместе с тем, в результате атаки рф было повреждено хозяйственное здание на территории частного домовладения области. На место происшествия выехали все соответствующие службы», - написал Тюрин.

Также произошли ракетные атаки по объектам инфраструктуры области. К счастью, пострадавших и разрушений нет - указал Тюрин.

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