На Хмельниччині ворог здійснив ракетні атаки на інфраструктуру, збито 5 "шахедів"

У Хмельницькій області збили вночі три ворожі ударні дрони типу "Shahed". Згодом знищено ще 2 "шахеди", було пошкоджено господарську будівлю. Ворог також здійснив ракетні атаки на об'єкти інфраструктури у регіоні, але постраждалих і руйнувань немає, повідомив у четвер голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.

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Вранці голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв, що "сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, сили ППО збили 3 БпЛА типу Шахед". З його слів, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

"Ще 2 Шахеди збили наші сили ППО під час повітряної тривоги. За інформацією на цю годину, звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Разом з тим, внаслідок атаки рф було пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння області. На місце події виїхали усі відповідні служби", - написав Тюрін.

Також відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає - вказав Тюрін.

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