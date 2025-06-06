В Херсонской области российский дрон атаковал "скорую": ранены медики

Армия рф атаковала с дрона "скорую" в Херсонской области, пострадали двое медицинских работников, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В Белозерской громаде россияне атаковали с дрона "скорую", которая ехала на вызов. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА пострадали двое медицинских работников. У них - взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии - говорится в сообщении.

По данным ОВА, обоих пострадавших доставили в больницу.

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