В Херсонской области российский дрон атаковал "скорую": ранены медики
Киев • УНН
Российская армия атаковала дроном карету скорой помощи в Белозерской громаде. В результате сброса взрывчатки ранения получили двое медицинских работников, их госпитализировали.
Армия рф атаковала с дрона "скорую" в Херсонской области, пострадали двое медицинских работников, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
В Белозерской громаде россияне атаковали с дрона "скорую", которая ехала на вызов. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА пострадали двое медицинских работников. У них - взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии
По данным ОВА, обоих пострадавших доставили в больницу.
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