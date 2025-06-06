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Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації
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На Херсонщині російський дрон атакував "швидку": поранені медики

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Російська армія атакувала дроном карету швидкої допомоги в Білозерській громаді. Внаслідок скидання вибухівки поранення отримали двоє медичних працівників, їх ушпиталили.

На Херсонщині російський дрон атакував "швидку": поранені медики

Армія рф атакувала з дрона "швидку" на Херсонщині, постраждали двоє медичних працівників, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

У Білозерській громаді росіяни атакували з дрона "швидку", яка їхала на виклик. Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали двоє медичних працівників. В них - вибухові та черепно-мозкові травми й контузії 

- йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, обох потерпілих доправили до лікарні.

Окупанти атакували дронами цивільних мешканців у Козачій Лопані на Харківщині та обстріляли "швидку"14.05.25, 20:25 • 3492 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
Херсонська область
Tesla
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