На Херсонщині російський дрон атакував "швидку": поранені медики
Київ • УНН
Російська армія атакувала дроном карету швидкої допомоги в Білозерській громаді. Внаслідок скидання вибухівки поранення отримали двоє медичних працівників, їх ушпиталили.
Армія рф атакувала з дрона "швидку" на Херсонщині, постраждали двоє медичних працівників, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
У Білозерській громаді росіяни атакували з дрона "швидку", яка їхала на виклик. Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали двоє медичних працівників. В них - вибухові та черепно-мозкові травми й контузії
За даними ОВА, обох потерпілих доправили до лікарні.
Окупанти атакували дронами цивільних мешканців у Козачій Лопані на Харківщині та обстріляли "швидку"14.05.25, 20:25 • 3492 перегляди