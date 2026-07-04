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В Херсонской области потушили масштабный пожар на птицефабрике после удара рф

Киев • УНН

 • 1538 просмотра

Российская авиация нанесла удар по территории птицефабрики "Чернобаевская", вызвав масштабный пожар. Спасатели ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

В Херсонской области потушили масштабный пожар на птицефабрике после удара рф

Крупный пожар, вспыхнувший в результате атаки рф на птицефабрику в Херсонской области, потушили, обошлось без пострадавших, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

Херсонщина: российская авиация нанесла удар по территории птицефабрики. В результате попадания управляемых авиабомб возник крупный пожар. Пламя стремительно охватило производственные здания предприятия

- сообщили в ГСЧС.

Горела в результате вражеского удара крупнейшая в Европе птицефабрика "Чернобаевская".

Несмотря на постоянную угрозу повторных российских ударов, спасатели ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без пострадавших

- указали в ГСЧС.

Юлия Шрамко

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