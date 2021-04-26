В Херсонской области зафиксировано всего 80 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 80 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии скончалось 915 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 521 ПЦР-исследования, 225 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 74 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 80 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 31 человек и 49 женщин. Из них 6 детей и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “65 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 15 человек”.
Отмечается, что в области зафиксировано 124 выздоровления.
В частности, в области вакцинами Oxford / AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech) привито 16030 человек, из которых 6166 — мужчины и 9864 — женщины.
“Поэтому сейчас в области 30 346 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 24 168 человек победили недуг;
— 5263 человека инфицированы COVID-19;
— 915 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 025 271 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 42 323 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.