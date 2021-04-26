В Херсонській області зафіксовано лише 80 нових випадків COVID-19

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"За останню добу проведено 521 ПЛР-дослідження, 225 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 74 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 80 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 31 чоловік та 49 жінок. З них 6 дітей та 1 медичний працівник", - йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "65 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 15 осіб".

Зазначається, що в області зафіксовано 124 одужання.

Зокрема, в області вакцинами Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) та Comirnaty (Pfizer-BioNTech) щеплено 16 030 людей, з яких 6 166 - чоловіки і 9 864 - жінки.

"Тож наразі в області 30 346 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

- 24 168 людей побороли недуг;

- 5 263 людини інфіковані COVID-19;

- 915 людей померли", - резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 025 271 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 42 323 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.