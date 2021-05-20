В Херсонской области зафиксировано 241 новый случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксирован 241 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1064 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1049 ПЦР-исследований, 494 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1125 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 241 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 101 мужчин и 140 женщин. Из них 33 ребенка и 3 медицинские работники”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “207 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 34 человека”.
За сутки умерли семь человек. Все они имели пневмонию и COVID-19.
Также в области зафиксировано 276 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 33 735 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 28 442 человека побороли недуг;
— 4222 человека инфицированы COVID-19;
— 1071 человек умер”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 165 233 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 48 696 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.