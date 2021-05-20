В Херсонській області зафіксовано 241 новий випадок COVID-19

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“За останню добу проведено 1049 ПЛР-досліджень, 494 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1125 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 241 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з яких 101 чоловіків та 140 жінок. З них 33 дитини та 3 медичні працівники”, — йдеться у повідомленні.

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “207 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 34 особи”.

За добу померли сім людей. Всі вони мали пневмонію та COVID-19.

Також в області зафіксовано 276 одужань.

“Тож наразі в області 33 735 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 28 442 людини побороли недуг;

— 4 222 людини інфіковані COVID-19;

— 1 071 людина померла”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 165 233 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 48 696 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.