В Херсонской области зафиксировано 174 новых случая COVID-19

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“За последние сутки проведено 941 ПЦР-исследования, 633 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1358 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 174 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 64 мужчины и 110 женщин. Из них 4 медицинских работника и 9 детей ”, - говорится в сообщении.

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В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “144 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 30 человек .

Отмечается, что за сутки умерли пять жителей области. Все имели пневмонию и COVID-19.

Добавляется, что в области 351 выздоровление.

“Поэтому сейчас в области 34 388 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 29 742 человека побороли недуг;

— 3556 человек инфицированы COVID-19;

— 1090 человек умерли”, — говорится в сообщении.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 186 463 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 49 685 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.