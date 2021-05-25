В Україні вже 2,186 млн випадків COVID-19, за добу - 2 608
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,186 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 травня, - 2,6 тисячі, що удвічі більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу при цьому 249. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"25 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 854 осіб;
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- летальних випадків – 249;
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- одужало – 17 504 осіб;
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- за добу протестовано: методом ПЛР – 23 440 осіб, методом ІФА – 12 650 осіб, експрес-тестами – 16 189 особа.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 186 463 особи;
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- одужало – 1 975 064 особи;
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- летальних випадків – 49 685;
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- проведено ПЛР-тестувань – 10 045 897.
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Деталі
Серед захворілих за минулу добу, зокрема, - 76 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".