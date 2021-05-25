В Украине уже 2,186 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 608
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,186 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 мая, - 2,6 тысячи, что вдвое больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки при этом 249. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"25 мая 2021 года в Украине зафиксировано 2608 новых случаев заболевания COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 854 человек;
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- летальных случаев - 249;
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- выздоровели - 17 504 человек;
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- за сутки протестировано: методом ПЦР - 23 440 человек, методом ИФА - 12 650 человек, экспресс-тестами - 16 189 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 186 463 лица;
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- выздоровели - 1 975 064 лица;
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- летальных исходов - 49 685;
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- проведено ПЦР-тестов - 10 045 897.
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Детали
Среди заболевших за минувшие сутки - 76 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".