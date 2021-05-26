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The Guardian

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В Херсонській області зафіксовано 174 нових випадки COVID-19

Київ • УНН

 • 10295 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 174 нових лабораторно підтверджений випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1090 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

В Херсонській області зафіксовано 174 нових випадки COVID-19

Цитата

“За останню добу проведено 941 ПЛР-дослідження, 633 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1358 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 174 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 64 чоловіки та 110 жінок. З них 4 медичних працівники та 9 дітей”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “144 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 30 осіб”.

Зазначається, що за добу померли п’ять мешканців області. Мали пневмонію та COVID-19.
Додається, що в області 351 одужання.

“Тож наразі в області 34 388 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 29 742 людини побороли недуг;
— 3 556 людей інфіковані COVID-19;
— 1 090 людей померли”, — йдеться у повідомленні.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 186 463 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 49 685 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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