В Херсонській області зафіксовано 174 нових випадки COVID-19

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“За останню добу проведено 941 ПЛР-дослідження, 633 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1358 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 174 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 64 чоловіки та 110 жінок. З них 4 медичних працівники та 9 дітей”, — йдеться у повідомленні.

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В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “144 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 30 осіб”.

Зазначається, що за добу померли п’ять мешканців області. Мали пневмонію та COVID-19.

Додається, що в області 351 одужання.

“Тож наразі в області 34 388 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 29 742 людини побороли недуг;

— 3 556 людей інфіковані COVID-19;

— 1 090 людей померли”, — йдеться у повідомленні.