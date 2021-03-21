В Херсонской области от COVID-19 умерло более 700 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 86 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 704 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 336 ПЦР-исследований, 189 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 162 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 86 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 из которых 4 ребенка и 5 медицинских работника”, — говорится в сообщении.
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В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “72 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек”.
Сообщается, что за сутки умерли три человека, а также три человека выздоровели.
“Поэтому сейчас в области 23 021 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из них:
— 20 795 человек победили недуг;
— 1522 человека инфицированы COVID-19;
— 704 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 546 363 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 29 941 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.