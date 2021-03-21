В Херсонській області від COVID-19 померло понад 700 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 86 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померла 704 людини. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
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“За останню добу проведено 336 ПЛР-досліджень, 189 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 162 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 86 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 4 дитини та 5 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.
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В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “72 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 14 осіб”.
Повідомляється, що за добу померли три людини, а також троє людей одужало.
"Тож наразі в області 23 021 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них:
— 20 795 людей побороли недуг;
— 1 522 людини інфіковані COVID-19;
— 704 людини померли", - резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 546 363 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 29 941 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.