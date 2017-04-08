В Херсоне заработала Пасхальная ярмарка

Она работает на площади возле ККЗ “Юбилейный”.

На ярмарке можно приобрести только сертифицированные продукты питания от местных производителей, разнообразную пасхальную атрибутику, мясную и рыбную продукцию, крупы и макаронные изделия, яйца и молочную продукцию, кондитерские изделия и консервацию в ассортименте. Также предложены рушники, плетеные корзины, отделка для дома и всевозможные подарочки для родных и близких.

Ярмарка производителей со всей Херсонской области устроили накануне Пасхи и майских праздников.

Напомним, 4-9 апреля, во всех районах столицы пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки.