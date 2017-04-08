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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114799 просмотра

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В Херсоне заработала Пасхальная ярмарка

В Херсоне заработала Пасхальная ярмарка

Киев  •  УНН

 • 13773 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 8 апреля. УНН. Пасхальная ярмарка начала свою работу в Херсоне, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Она работает на площади возле ККЗ “Юбилейный”.

На ярмарке можно приобрести только сертифицированные продукты питания от местных производителей, разнообразную пасхальную атрибутику, мясную и рыбную продукцию, крупы и макаронные изделия, яйца и молочную продукцию, кондитерские изделия и консервацию в ассортименте. Также предложены рушники, плетеные корзины, отделка для дома и всевозможные подарочки для родных и близких.

Ярмарка производителей со всей Херсонской области устроили накануне Пасхи и майских праздников.

Напомним, 4-9 апреля, во всех районах столицы пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки.

Украинские Национальные Новости

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