В Херсоні запрацював Великодній ярмарок

Він працює на площі біля ККЗ “Ювілейний”.

На ярмарку можна придбати тільки сертифіковані продукти харчування від місцевих виробників, різноманітну пасхальну атрибутику, м’ясну та рибну продукцію, крупи та макаронні вироби, яйця та молочну продукцію, кондитерські вироби та консервацію в асортименті. Також запропоновані рушники, плетені кошики, оздоблення для оселі й усілякі подаруночки для рідних та близьких.

Ярмарок виробників зі всієї Херсонщини влаштували напередодні Великодня і травневих свят.

Нагадаємо, 4-9 квітня, в усіх районах столиці триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки.