В Херсоне напали на первого заместителя председателя Херсонского областного совета

"Только узнал о нападении на первого заместителя председателя Херсонского областного совета Василия Зеленчука. Поручил правоохранительным органам немедленно провести расследование и еду в больницу навестить Василия Васильевича, чтобы морально его поддержать. Желаю Василию Зеленчуку скорейшего выздоровления и обещаю взять под личный контроль раскрытие этого преступления.

Мы не можем допустить таких провокаций в дальнейшем: вчера мэру города Херсон Владимиру Николаенко подожгли двери, сегодня избили Зеленчука. Найдем!!!" - написал А.Гордеев.

Напомним, 9 ноября в 9:25 в дежурную часть Днепровского отделения полиции поступила информация от городского головы города Херсона Владимира Николаенко о том, что ночью неизвестные подожгли дверь его квартиры.