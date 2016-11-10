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15 марта, 19:03 • 111819 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156940 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131910 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124847 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109583 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103915 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100390 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Херсоне напали на первого заместителя председателя Херсонского областного совета

В Херсоне напали на первого заместителя председателя Херсонского областного совета

Киев • УНН

 • 11494 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 10 ноября. УНН. На первого заместителя председателя Херсонского областного совета Василия Зеленчука совершили нападение. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.

"Только узнал о нападении на первого заместителя председателя Херсонского областного совета Василия Зеленчука. Поручил правоохранительным органам немедленно провести расследование и еду в больницу навестить Василия Васильевича, чтобы морально его поддержать. Желаю Василию Зеленчуку скорейшего выздоровления и обещаю взять под личный контроль раскрытие этого преступления.
Мы не можем допустить таких провокаций в дальнейшем: вчера мэру города Херсон Владимиру Николаенко подожгли двери, сегодня избили Зеленчука. Найдем!!!" - написал А.Гордеев.

Напомним, 9 ноября в 9:25 в дежурную часть Днепровского отделения полиции поступила информация от городского головы города Херсона Владимира Николаенко о том, что ночью неизвестные подожгли дверь его квартиры.

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