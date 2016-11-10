В Херсоні напали на першого заступника голови обласної ради
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 10 листопада. УНН. На першого заступника голови Херсонської обласної ради Василя Зеленчука скоїли напад. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.
«Щойно дізнався про напад на першого заступника голови Херсонської обласної ради Василя Зеленчука. Доручив правоохоронним органам негайно провести розслідування та їду в лікарню провідати Василя Васильовича, щоб морально його підтримати. Бажаю Василю Зеленчуку швидкого одужання і обіцяю взяти під особистий контроль розкриття цього злочину.
Ми не можемо допустити таких провокацій надалі: вчора меру міста Херсон Володимиру Миколаєнко підпалили двері, сьогодні побили Зеленчука. Знайдемо!!!» - написав А.Гордєєв.
Нагадаємо, 9 листопада о 9:25 до чергової частини Дніпровського відділення поліції надійшла інформація від міського голови міста Херсона Володимира Миколаєнка про те, що вночі невідомі підпалили двері його квартири.